"Viola come il mare", il trailer a Mondello: Can Yaman e Francesca Chillemi a settembre in tv

E' una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 ed è stata girata tra Palermo e Mondello. Tutto pronto per "Viola come il mare" che a settembre sbarcherà in prima assoluta sul grande schermo delle reti Mediaset. Ad annunciarlo un trailer in cui i protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi, interpretano se stessi ma anche i personaggi, ovvero Francesco Demir e Viola Vitale.

Giornalista lei, ispettore capo lui, nella clip in rotazione tra social e tv i due si ritrovano per caso in spiaggia sotto l'ombrellone. Viola cerca di chiudere un cruciverba mentre Francesco gioca con alcuni ragazzi. Il pretesto per parlare è la sabbia lanciata con i calci al pallone. Il trailer si conclude con la bella siciliana che, guardando in camera, augura buona estate al pubblico aggiungendo "Ci vediamo tra poco"... in tv!

E' proprio lei a condividere su Instagram il video in cui si intravede il mare cristallino di Mondello. "E' impossibile descrivere le emozioni che abbiamo provato girando Viola come il mare. Scopriremo che Viola vive letteralmente di colori e di emozioni e che conoscerà Francesco Demir, un uomo affascinante e seduttivo, ma con scarsa fiducia nel genere umano - scrive Francesca Chillemi sui social - tutto il contrario di lei. Conosceremo tanti amici che ci faranno sorridere, riflettere e che ci aiuteranno nelle scelte più difficili. Non vediamo l'ora di portarvi in una terra imperdibile come la Sicilia, alla scoperta dei colori di Palermo, accompagnati dal calore di tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo viaggio che sta per iniziare".