Da Palermo alle Mauritius, tra lagune e barriere coralline i "Cinque elementi" di Francesco Arancio

L'arte siciliana in giro per il mondo. Direzione Port Louis, Mauritius. Partito da Palermo, l'hair stylist Francesco Arancio è volato nel continente nero per presentare le sue collezioni moda legate al mondo dei capelli. Prima tappa della sua tournée, che lo vedrà su altri palchi internazionali, l'oceano Indiano dove tra spiagge, lagune e barriere coralline presenterà "Cinque elementi" e "Sicily".

Acqua, legno, fuoco, terra e metallo. Sono questi i cinque elementi che hanno ispirato Francesco Arancio - che ha realizzato il progetto insieme ad Alfaparf Milano Education team - e che ora presenta alle Mauritius. L’hair stylist siciliano, ispirandosi agli elementi della natura, ha esaltato la bellezza autentica delle donne in uno straordinario viaggio dentro il mondo del colore. Le cinque donne, che incarnano i cinque elementi, sono la sintesi di una bellezza unica, naturale, spontanea che sprigiona sinergia tra tecnica, creatività e performance.

Sul palco anche "Sicily". Le forme decise di una terra vulcanica rivivono tra i capelli che Arancio crea, in un equilibrio dolce e amaro fatto di tagli e colori. La terra influenzata da decine di dominazioni, Greci, Fenici, Romani, Normanni, Bizantini, Arabi è ciò che porta l'hair stylist a raccontarsi attraverso colori caldi come il sole della Sicilia, capace di dare un tono ai volti della gente che abitano l'Isola. La sua Isola che porta, ancora una volta, in giro per il mondo.