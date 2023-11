"Stanca di correre", come resistere alla frenesia dei giorni: il primo singolo di Chiara Accardi

“Stanca di correre” è il primo singolo di Chiara Accardi, giovane cantautrice pop palermitana, in radio, disponibile anche in digitale. Prossimamente sarà online anche il video visual, disponibile su Youtube. Sebbene il titolo possa suggerire un sentimento di disillusione, in realtà il brano è un invito a ricercare una ragione che ci spinga a tenere il passo, resistendo alla frenesia dei giorni: per Chiara questa ragione è la musica. Il brano procede per immagini e stanze sonore, attraverso le quali si scopre un mondo di chitarre ambient e voci sincopate, che conferiscono colore e ritmo a una home-production dalle sfumature lo-fi.

Ecco le prime date live della cantautrice:

2/11 - Mindhouse (PA) - Opening Mille

4/11 - Retronoveau (ME) - Opening Mille

10/11 - Oasi Pub - San Giuseppe Jato (PA)

17/11 – Garden - Villafrati (PA)

19/11 - Lizard - Palermo

24/11 - Rolling Stone – Trapani

Il testo è di Chiara Accardi, la musica è della stessa cantautrice affiancata da Pasquale Provenzano e Donato di Trapani (jen sx - 1000). Mix e master a cura di Fabio Rizzo.

Chiara Accardi, classe 2002, è una cantautrice pop palermitana indipendente. Originaria della provincia di Palermo, nella sua musica conserva la convivialità del genere popolare mantenendo lo sguardo rivolto verso le sonorità della musica contemporanea. La sua voce, ora calda ora brillante, si fa strumento di una scrittura intima, ma sagace e a tratti ironica. I suoi brani nascono al pianoforte o all’ukulele, ma si immergono in un bagno di synth e sonorità elettro-pop, che le permettono di arrivare all’ascoltatore al massimo della sua espressività emotiva. Stanca di Correre, il suo primo singolo, è in uscita il 3 novembre 2023.