Via Trabucco, la villetta dedicata alla piccola Martina Bologna sporca e inaccessibile

In via Trabucco la villetta tanto desiderata oggi si presenta in uno stato di abbandono totale, con cestini colmi di spazzatura lungo i vialetti, cartaccia e erbetta tutta secca. Siamo in periferia dove i servizi per la comunità non esistono o sono pochissimi... Meno male che le autorità hanno dedicato la villetta a Martina Bologna, una bimba così dolce che merita di meglio che una villetta chiusa con catena e catenaccio, nemmeno si può accedere, dove sono i nuovi consiglieri di Circoscrizione?