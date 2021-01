Nel cuore di un quartiere privo ormai di riferimento al passato di questa città, procedono i lavori per recuperare dal degrado in cui versava da mezzo secolo Villa Alliata di Pietratagliata, maestosa villa neogotica costruita nel 1885, in quella che oggi è via Serradifalco, in mezzo a palazzi moderni del tutto anonimi. Pare sia destinata a diventare albergo di lusso: ma con un futuro migliore rispetto all'oblio a cui era stata condannata senza processo...