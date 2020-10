Viale Michelangelo, chi è incaricato di raccogliere i rifiuti non può dare solo la colpa agli incivili

Se coloro che hanno il compito di raccogliere i rifiuti, e sono pagati per farlo, non lo fanno, e soprattutto chi deve vigilare sull'operato di quest'ultimi non vigila, ecco che si verifica quanto appare nelle foto scattata in viale Michelangelo.

E non serve a niente nascondersi dando la colpa di questo scempio ai soliti "incivili". Gli incivili in una società ci sono, ma è compito di chi fa questo lavoro, insieme a chi deve vigilare attuare quei mezzi di dissuasione che siano telecamere, multe o altro, perché gli "incivili" non buttino rifiuti per strada.

Non riuscire a scoraggiare questi gesti fa si che il cattivo agire di pochi vanifichi il corretto agire di tanti facendo sprofondare una città nell'abbandono più assoluto, ma soprattutto significa che un servizio che la collettività paga ad un soggetto incaricato, pubblico e/o privato che sia, non viene svolto, e quindi questi i responsabili devono essere allontanati per il bene di tutti.