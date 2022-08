In nave da Salerno a Palermo: "Sporcizia e disservizi, un viaggio dell'orrore"

Salerno-Palermo, 8 agosto. Io e il mio compagno decidiamo di imbarcarci su questa nave della "Grimaldi Lines" per arrivare a Palermo, ignari del fatto che quello sarebbe stato uno dei nostri peggiori viaggi. I problemi iniziano all'imbarco, nessuno chiede un documento d'identità, entrando in nave ci troviamo scene di pieno degrado, gente accampata ovunque, materassini a bloccare le uscite, gente buttata a terra in ogni dove, noi avevamo un passaggio ponte ma inutile dire che la nave portava ben più passeggeri del dovuto e che dunque la nostra unica soluzione è stata sederci alla reception. Posizione privilegiata per assistere all'inettitudine del personale di bordo e ad ogni problema presente su quella grande zattera.

Nessuna condizione igienica sanitaria, assenti dispenser di disinfettante per le mani, odore nauseabondo di escrementi, bagni chiusi e inaccessibili: capite bene che è impossibile non fare pipì per 10 ore di navigazione... Donne incinte che andavano piangendo dal personale per chiedere un bagno, gente che si faceva la pipì nei pantaloni, insomma un vero film horror!

Nel frattempo arrivava la gente che aveva preso la cuccetta a lamentarsi che i bagni erano intasati, che nelle stanze c'erano escrementi che uscivano dal water, lenzuola sporche o assenti. Durante la traversata inoltre alle lamentele di tutti i passeggeri, nessun comandante si è fatto vivo e nessun ufficiale era presente, ad un certo punto ci siamo sentiti così abbandonati a noi stessi da vedere nei volti della gente e dei bambini il terrore, fin quando un passeggero ci ha avvisati che stavano aprendo le macchine al ponte 3, inutile dirvi il caos!

Abbiamo avvisato la Capitaneria di porto e tutti conoscevano la situazione, allora io mi chiedo: è bello ricevere i soldi da un passeggero, non chiediamo molto ma che vengano almeno garantite le condizioni minime di igiene. Non posso descrivere a parole lo sconforto provato in questo viaggio, la rabbia e la sofferenza e il poco rispetto verso il prossimo. Spero che questa tratta venga soppressa, se non può essere garantita in condizioni decenti.