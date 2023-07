Via Montepellegrino, 82

Montepellegrino Via Montepellegrino, 82

in

in

in

In via Mario Trapassi, a Cruillas, vengono abbandonati sacchetti di spazzatura è nessuno riesce a vedere niente. Il Comune dimenticata la strada senza illuminazione e nessuna pulizia, proprio una inciviltà totale.

Via Mario Trapassi · Cruillas

Via Mario Trapassi · Cruillas

Cruillas, in via Mario Trapassi sacchetti di spazzatura lasciati per strada