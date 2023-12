Via Tommaso Marcellini totalmente abbandonata: "Strada tra rifiuti e buche"

La via Tommaso Marcellini, nel tratto compreso tra la via Chinnici e la via Riserva Reale, ormai da anni è in stato di abbandono totale. Nei pressi dei contenitori di raccolta dei rifiuti, costantemente stracolmi e dove gli incivili depositano la qualsiasi, insiste una perenne discarica e la cosa più assurda è che sono collocati negli spazi riservati al parcheggio delle auto, proprio sotto il cartello stradale. Il manto stradale è in condizioni pietose con buche prossime a diventare voragini e la segnaletica orizzontale è inesistente. Considerato che chi abita nella via in questione paga le tasse, mi chiedo il perché questa strada non deve poter godere del diritto di essere vivibile!