Porticciolo di Sferracavallo liberato dai rifiuti

Rimossi i detriti dal porticciolo di Sferracavallo. La bonifica è stata compiuta dopo un esposto effettuato alla capitaneria di porto dal comitato cittadino "Io amo il mio quartiere Sferracavallo".

ll 7 giugno su sollecitazione della consigliera Catia Meli si è riunita, sul molo di Sferracavallo, la terza commissione del Comune. Presenti il comandante della capitaneria e rappresentanti dell'ufficio Ambiente, di Reset, Rap e del comitato cittadino. Dopo una breve introduzione del presidente della commissione consiliare Caracausi, che ha chiesto la dismissione della cabina e la pulizia dell'area, è intervenuto il comandante Gargano il quale si è impegnato a mandare una nota all'assessorato regionale Territorio e Ambiente per chiedere le competenze della struttura vandalizzata e la conseguente dismissione. Rap, anche se non di propria competenza, si è impegnata alla bonifica dell'area in tempi brevissimi. Impegno rispettato.