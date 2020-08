Sporcizia e degrado in via San Lorenzo, zona Cardillo. "Siamo da sempre dimenticati dalla Rap: non vengono mai a spazzare la strada ed intanto la sporcizia a bordo strada è incalcolabile. Inoltre, c'è una buca presente sulla strada, segnalata soltanto dal cantiere della Sis, ma mai manutenzionata, con il rischio che si possa allargare ulteriormente non sapendo cosa ci sia sotto".