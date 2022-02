Cumuli d'immondizia ovunque in via Sampolo: "E' così da due settimane, vani i solleciti alla Rap"

In via Sampolo ci sono cumuli di immondizia ovunque. Questi rifiuti giacciono da due settimane, così nel mezzo del marciapiede. Ho sollecitato la Rap per due volte ma non hanno ancora provveduto! Tra l'inciviltà dei cittadini e la mancanza delle istituzioni, questo è risultato. Però la Tari bisogna pagarla! A chi altro possiamo rivolgerci per risolvere problemi del genere?