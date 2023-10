Via Riserva Reale: "Una perenne discarica"

Gallery





Le foto sono state scattate nella serata di ieri 9 ottobre e sono la rappresentazione della quotidiana realtà che vive la via Riserva Reale angolo via Tommaso Marcellini, zona Calatafimi. Da un lato la Rap interviene quasi quotidianamente ma dall'altro lato, mancando alcun tipo di controllo, centinaia di incivili giornalmente abbandonano di tutto e di più in strada in spregio alle più elementari regole del vivere civile. Non di rado la Rap interviene con le ruspe per rimuovere le montagne di rifiuti e, mi domando, cosa si aspetti a installare delle telecamere o a inasprire i controlli!