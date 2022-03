Cruillas, via Maccionello ostruita dai rifiuti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avevo già segnalato a PalermoToday questa situazione il 13 Settembre 2021. Nella stessa data, attraverso l'app della Rap ho chiesto un intervento di rimozione di rifiuti ingombranti con la speranza che li rimuovessero in tempi brevi. Dopo qualche giorno sono venuti non a rimuovere i rifiuti ma bensì a mettere un cartello con divieto di depositare rifiuti e con un avviso che la zona era sottoposta a videosorveglianza. In realtà non è mai stata installata alcuna telecamera.

Ad oggi - 6 Marzo 2022 - ai rifiuti persistenti ne sono stati aggiunti altri e la strada è quasi ostruita. Vi prego di evidenziare questi disservizi visto che con le vie ordinarie non si riescono a risolvere e visto che la strada è diventata impraticabile.