Via Gino Marinuzzi, l'amara ironia dei residenti: "In quale anno è prevista la potatura degli alberi?"

Da almeno cinque anni non si potano gli alberi di via Gino Marinuzzi, 98. Ormai i rami toccano le finestre e nella parte bassa impediscono i pedoni di usufruire dei marciapiedi, senza parlare degli insetti che giornalmente infestano le nostre case e delle cartacce che si accumulano alla base degli alberi, che naturalmente non vengono rimosse. Chi dobbiamo ringraziare? Gli interventi di potatura e di cura del verde pubblico in città viene pianificato dall'assessorato al Verde e Vivibilità urbana del Comune, insieme al Settore Ville e Giardini. Evidentemente hanno troppe potature da fare, in questi cinque anni ne hanno fatte molte.