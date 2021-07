Via Borrelli tra i rifiuti

Via Alfonso Borrelli, 5 · Libertà

Via Alfonso Borrelli, 5 · Libertà

Buongiorno, segnalo situazione degrado di via Borrelli bassa (vicino carcere Ucciardone) che, nonostante rientri nel quartiere Libertà, non è stato assegnato alcun addetto allo spazzamento di questo tratto di strada. Ho già fatto parecchie segnalazioni alla RAP e al Presidente dell'VIII Circoscrizione ma nulla è ancora cambiato. Inoltre, le caditoie (vedasi alluvione di questi giorni) non sono mai state pulite e sono piene di terra e rifiuti.

Pacio Caldara