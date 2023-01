Uditore, rimossi i pali della luce: via Alias è rimasta al buio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono un residente in via Francesco Maria Alias, quartiere uditore, una via costellata da grossi palazzi e residence, con diverse associazioni ed attività imprenditoriali, non lunghissima ma molto battuta, fino alla settimana scorsa corredata da una decina di pali di illuminazione pubblica di quelli "ad arco", con l'estremo con la luce ricurvo. Una mattina di alcuni giorni fa, con vento e pioggia, uno dei suddetti pali è caduto tagliando orizzontalmente la strada e finendo sul tetto di un'auto (nuova) parcheggiata. Pochi minuti dopo passava per rientrare a casa, dopo aver preso nostro figlio, la mia compagna che avvertiva la polizia municipale fino a quel momento ignara.

Il giorno stesso il palo è stato rimosso e la circolazione ripristinata, senza alcun danno a persone! L'indomani mattina, per cause non del tutto comprensibili, sono stati rimossi completamente tutti gli altri pali di illuminazione della Via, richiudendo i relativi buchi sul marciapiede. Il risultato è che quando cala la sera, tutta la via Alias (estesa credo per un centinaio di metri) risulta avvolta dalle tenebre. Questo costituisce una situazione di estremo pericolo per i residenti che escono a piedi, per gli automobilisti o motociclisti che transitano e potrebbe favorire eventuali malintenzionati. A nome di tutti i residenti della via Alias ma anche di tutti gli altri palermitani, sento di invocare urgentemente il ripristino della pubblica illuminazione.