Trappeto, sdraio e ombrelloni lasciati nella spiaggia libera per "prenotare" i posti

Esattamente dal mese di luglio (per come segnalatomi), nella spiaggia della Ciammarita, a Trappeto vengono lasciati ombrelloni e sdraio come segnaposto per la mattina successiva. Purtroppo a oggi nessuno ha effettuino i dovuti controlli per la rimozione di questi "feticci", che oltre a non rispettare le norme vigenti e deturpare realmente il panorama, rappresentano un potenziale pericolo per bambini e non. Ci auguriamo che non si attenda la fine della stagione estiva per eseguire qualche controllo.