Macchine ad alta velocità e gatti investiti: "In via La Loggia è una strage"

Come Colonie Feline abbiamo sollecitato l'intervento della consigliera Concetta Amella che è anche un'animalista, anche perché è diventata una situazione insostenibile per i volontari che curano i gatti, come referenti delle colonie di randagi, dovere ogni giorno assistere a queste stragi di gatti arrotati.

Spesso sono i volontari a fare rallentare chi corre, anche perché oltre al pubblico che circola all'interno di via La Loggia, ci sono gli impiegati che per andare a timbrare il cartellino nella portineria che si affaccia su via Pindemonte sfrecciano ad altissima velocità. A loro qualche minuto in più non causa danno, ma ai gatti sì perché vengono uccisi barbaramente e con tanta strafottenza.

Tutto ciò vanifica il lavoro dei volontari che con tanto amore e dedizione ogni giorno si prendono cura di questi sfortunati randagi. Per questo chiediamo che venga installata una segnaletica che indichi la presenza delle colonie e la risistemazione dei dossi artificiali per limitare la velocità di tutti i veicoli.

Precisiamo che nel viale principale dell'Asp i dossi esistevano ma a poco sono stati levati: resta soltanto il primo verso l'uscita su via Pindemonte, altri sono stati levati nella parte centrale e altri non esistono più. Inoltre nell'altra entrata su via la Loggia resta solo la segnaletica che dice "Attenzione rallentare dossi artificiali" perché la strada è stata da poco tempo asfaltata.