Via Saverio Scrofani, 15 · Libertà

Via Saverio Scrofani, 15 · Libertà

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Nicolò Spedalieri, accanto all'istituto alberghiero Paolo Borsellino vi è da tempo una discarica abusiva a cielo aperto, queste le immagini... Perché non interviene nessuno?