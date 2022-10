Il record di via Oliveri Mandalà: "Ben 13 materassi abbandonati da settimane in strada"

In via Emanuele Oliveri Mandalà, a Cruillas, si è arrivati alla data di oggi a 13 materassi accatastati tra i rifiuti. Ad oggi forse è il megastore più grande presente in città! Il sottoscritto ha presentato in data 22 agosto una richiesta urgente di bonifica dell'intera area ma i risultati agli appelli tardano ad arrivare. L'augurio è quello di restituire le condizioni e il giusto decoro urbano che la città merita.

Il Consigliere VI Circoscrizione Pietro Bucchieri