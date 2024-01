Spazzare via Duca della Verdura è possibile?

Gallery





Nel tratto compreso tra il civico 75 al 41 di Via Duca della Verdura gli operatori della Rap sono un miraggio, un sogno. Le divise di questi operai si vedono danzare con i loro attrezzi magici solo nelle grandi occasioni. Per il resto il nulla. Le aiuole degli alberi e il marciapiede sono dei cestini a cielo aperto. Occorre per questo tratto di strada /marciapiede uno spazzamento giornaliero anche in considerazione della presenza di un Istituto scolastico superiore e di diverse attività commerciali.