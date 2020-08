Via Pasolini invasa dagli ingombranti: "Vane le segnalazioni alla Rap e i rifiuti vengono bruciati"

Sono almeno 10 le segnalazioni fatte alla Rap per la rimozione dei rifiuti ingombranti di via Pier Paolo Pasolini angolo via Lascaris, ma dagli uffici dell'ex municipalizzata nessun intervento.

Noi residenti auspichiamo una repentina rimozione, anche perché nel secondo tratto della stessa via altri rifiuti sono già stati incendiati. Ci vorrbbero più controlli, multe salate per i trasgressori e telecamere ben visibili.