Auto giocattolo, materassi e frigoriferi abbandonati in via dell'Orsa Minore

Via dell'Orsa Minore, 77 · Bonagia

Via dell'Orsa Minore, 77 · Bonagia

E' vergognoso che da più di un mese sul marciapiede di via dell'Orsa Minore non si possa camminare a piedi perché ormai è diventato una discarica a cielo aperto piena di rifiuti ingombranti. Lo abbiamo segnalato già due volte alla Rap tramite la loro app, lo abbiamo segnalato ai netturbini della zona... niente. E' vergognoso ancor di più in quanto avviene davanti a un noto supermercato. Vergogna!