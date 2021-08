Bonagia si risveglia tra i rifiuti

Gallery







Via dell'Ermellino, via del Visone, via Aloi , tutte strade con le postazioni per i rifiuti ricoperte di spazzatura maleodorante non raccolta da più di 10 giorni. Una vera mancanza di rispetto per i cittadini di Bonagia, che ogni giorno lamentano la situazione, visto che hanno subito l'ennesima umiliazione: trascorrere un giorno di festa in mezzo alla spazzatura e degrado con cassonetti stracolmi di ingombranti, come via dell' Antilope, viale Placido Rizzotto, via Felicia Impastato. Alcune non bonificate dal mese di aprile 202. Ci sono anche marciapiedi ricolmi di verde anomalo, una vera vergogna. Siamo vittime di un sistema malfunzionante da anni e nessuno prende provvedimenti. Povera Palermo.