Le discariche di rifiuti "costellano" via Leonardo da Vinci

Una serie discariche a cielo aperto "costellano" la via Leonardo da Vinci, soprattutto nell parte alta. Montagne di rifiuti ingombranti impediscono la normale fruizione dei marciapiedi.

Ogni tanto la Rap, oberata da una moltitudine di segnalazioni, si convince a fare un po' di pulizia. Il giorno dopo però ricomincia tutto daccapo. Basterebbe una ronda della polizia municipale che girasse discretamente durante il giorno e di notte lungo questa importante via e fioccherebbero multe e sequestri a non finire.

Temo che ciò non accadrà mai, almeno fino a quando i nostri cari amministratori non decideranno una seria, e senza precedenti, politica contro l'incivilta e il degrado. Ma siamo ancora molto indietro: la gogna mediatica senza conseguenze pratiche (sequestro dei mezzi, denunce penali, sanzioni pecuniarie ecc.) non servirà a nulla. E lo abbiamo già sperimentato in passato. A proposito, notizie del tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado?