Volevo far notare come non sia vero che la Rap abbia provveduto a rimuovere i rifiuti da via Antonio Ugo. L'immondizia, come si vede dalle immagini, è ancora qui: c'è quella bruciata di due giorni fa e ce n'è di nuova. Vergogna, di fronte a queste foto non c'è bisogno di aggiungere nulla.