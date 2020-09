Rifiuti e cattivi odori sotto casa: "Continuano a chiamarlo piazzale 'discarica' Giotto"

Buongiorno. Non è possibile, ancora, ancora ed ancora. Affacciarsi al balcone e continuare a vedere questo spettacolo a qualsiasi ora del mattino, del pomeriggio e della sera. Camion della spazzatura e il solito cumulo di materassi, mobili, divani, sanitari, etc. Oltre a diventare un parcheggio sempre più sporco e col solito odore nauseabondo e sconcertante di spazzatura. Basta. Però, il nostro caro Sindaco ci fa trovare le tanto sognate piste ciclabili. E che piste! Da fare invidia pure agli olandesi. Che schifo, si deve solo vergognare. E non aggiungo altro. Ha portato la città nel degrado più totale. Vada via!