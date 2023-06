Discarica abusiva in via Sampolo angolo via Ciullo d'Alcamo: "La Rap rende un servizio a chi non rispetta le regole"

In via Sampolo angolo via Ciullo D'Alcamo è usanza gettare i rifiuti non differenziati. La Rap passa regolarmente a pulire il marciapiede, garantendo il servizio a chi non rispetta le regole.

Un'altra usanza nella zona è quella di eliminare i cestini che non vengono mai svuotati. In fotografia un cestino divelto da via Scrofani e gettato nella discarica abusiva della zona, che ovviamente è stato regolarmente raccolto dalla Rap al pari degli altri rifiuti sul marciapiede.