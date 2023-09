Gallery



Ecco alcune immagini di via Giuseppe Paratore (ma è così in ogni angolo della città). In tutta la Sicilia solo Palermo è ridotta in un degrado indescrivibile. In tutti i miei anni non ho visto mai nulla di simile. L'inciviltà dei cittadini è peggiorata e non esistono controlli per il rispetto dei beni comuni. Ognuno fa quello che vuole!