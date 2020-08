Via Magliocco, il salotto di Palermo ridotto a ricovero per "punkabbestia"

Cara redazione ho da tempo investito il nostro amato sindaco su di un problema che affligge noi residenti nella zona di via Ruggero settimo, piazzale Ungheria e via generale Magliocco. Sono ormai parecchi mesi che tre punkabbestia, con al seguito due cani bivaccano sotto i portici di piazzale Ungheria generando una vista ed un olezzo raccapricciante. Mi chiedo se questa è l’immagine che il nostro sindaco vuole dare della città. Da ultimo, oltre a fare i propri bisogni dietro i pilastri del porticato davanti agli occhi dei passanti, hanno utilizzato come vasca da bagno sia per loro che per i cani, la fontana di via Magliocco.