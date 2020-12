Zona Policlinico: in via Sebastiano La Franca un presepe per tutti

In via Sebastiano la Franca (zona Policlinico), accanto ala chiesa di San Tarcisio, si può ammirare fino al 10 gennaio uno dei presepi più belli e suggestivi della città. Un presepe fortemente voluto dalla comunità.

Da sempre, siamo abituati ad ammirare il presepio dentro una chiesa, per poi una volta usciti essere subito distratti dalla quotidianità. Questa comunità ha voluto - in questo momento difficile - omaggiare il quartiere e la cittadinanza con un presepio accessibile a tutti. Lo si può guardare da una macchina, dal balcone, dal portone. E' un po' come se lo portassi con te ovunque: un modo per regalare un senso di pace fino a casa.