Alberi da potare in via Pacinotti

Più volte è stata segnalata la mancanza di potatura degli alberi in via Pacinotti (come si evince dalla foto). Gli alberi stanno raggiungendo la scuola bilingue che si trova nelle vicinanze: dobbiamo attendere che una raffica di vento faccia cadere un ramo e colpisca qualche persona o speriamo di essere fortunati come è accaduto in via Crispi questa notte? Quando arriveranno i forti venti di Scirocco cosa accadrà? Dobbiamo attendere la tragedia? Spero che questa segnalazione venga presa in considerazione. Grazie