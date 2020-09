Boccadifalco, la bella piazza Pietro Micca finita nel degrado

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

La bella piazza Pietro Micca, a tutti nota perché introduce all'ingresso dell'aeroporto di Boccadifalco, ormai da tempo è finita nel degrado. I soliti balordi e irresponsabili incivili ne hanno fatto il luogo dove depositare selvaggiamente ogni cosa. Nulla di nuovo poiché di tutto questo sono a conoscenza le istituzioni cittadine e anche i consiglieri della circoscrizione. Sta di fatto che, come in tantissime altre zone della città, non sono presenti controlli e gli incivili li sanno. Infatti continuano imperterriti a mortificare l'ambiente cittadino. Quando si decideranno i nostri politici a prendere sul serio la lotta al degrado?