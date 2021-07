Zona Boccadifalco, in strada anche vecchi mobili e resti di elettrodomestici

Ci troviamo a Boccadifalco, quartiere sito nella zona centro-meridionale della città e compreso nella quarta circoscrizione. Come molti quartieri di periferia, è come se fosse dimenticato dal mondo. Cumuli di immondizia e rifiuti ingombranti giacciono da mesi ad ogni angolo delle strade, provocando disagi anche alla viabilità, ostruendo la carreggiata, e mettendo in pericolo non solo i guidatori, ma anche i pedoni. Nella foto scattata fra Via San Martino e Via San Pietro, potete notare l'impietoso paesaggio.