E' trascorso un anno (e svariate segnalazioni alla Rap) ma i corrugati (tubi che servono per far passare all'interno i cavi elettrici) lasciati in via Collotti dalla ditta legata all'Enel, intervenuta nel 2023 per un blackout a Mondello, rimangono lì. Più precisamente, hanno solo cambiato lato della strada...