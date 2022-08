Via Serradifalco, quel palo marcio e pericoloso che non viene sostituito

In via Serradifalco, all'angolo con via lulli, nonostante la segnalazione precedente, cambia il manifesto pubblicitario ma il palo marcio non viene invece sostituito. E' stato sistemato sul marciapiede come se non avesse alcun problema. Stavolta può bastare un niente, anche solo un passante o un colpo di vento, per farlo cadere e questo potrebbe comportare danni gravi.

Invece di sostituirlo, visto che è marcio, come avevo già segnalato, viene lasciato al suo posto come nulla fosse. Potrebbe danneggiare auto, ma anche ferire qualcuno. Ci sono le foto . Questa è Palermo: mascherare il problema invece di risolverlo.

Grazie Palermotoday che dai voce al popolo giusto e onesto.