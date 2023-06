Noce, da giorni in via Filippo de Lignamine non viene raccolta l'immondizia

Gallery





Da diversi giorni - come spesso ormai accade - non vengono raccolti i rifiuti in via Filippo de Lignamine n. 55, zona Noce, vicino via Lancia di Brolo. La zona ormai è totalmente nel degrado, tra rifiuti e marciapiedi dissestate. Malgrado le tante segnalazioni alla Rap, la situazione è diventata intollerabile, tra cattivi odori, sporcizia, insetti e roditori. Paghiamo per un servizio inesistente.