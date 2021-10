Passo di Rigano e la "lotteria" dell'acqua

Quando la mattina si apre il rubinetto di casa è una lotteria: Stamattina panico arrivava acqua con poca pressione. Visti i precedenti ti assale la paura che venga a mancare l'acqua, ma poi - considerato che siamo nell'era di Internet - vai a verificare sul sito Amap se per caso è indicato un intervento/disservizio nella tua zona: leggi tutti i banner ma nulla. Nella tua zona (Passo di Rigano non sono indicati disservizi .Ti tranquillizzi un po', poi dopo un'ora scopri che i rubinetti sono a secco (fregato). Allora chiami il numero verde 800050911 e dopo svariati tentativi parli con un operatore gentile che risponde da un luogo lontano (Campania?) che chiaramente non sa in quale parte di Palermo si trovi Passo di Rigano e mi comincia a elencare i disservizi in atto che nulla c'entrano con la mia zona. Apre una segnalazione ma mi avvisa che siccome a lui non è stato indicato nessun disservizio nella mia zona, probabilmente sto sognando. Fate voi, a me cadono le braccia (considerate che anche la settimana scorsa abbiamo avuto dei disservizi con mancanza di acqua).