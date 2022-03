E' arrivata la neve nel primo pomeriggio di oggi, visto le temperature "al ribasso" che si sono registrate in Sicilia in questi giorni e, gelide temperature che sulla alte Madonie sono state accompagnate dalla neve. Fiocchi consistenti stanno tutt'ora cedendo sui comuni delle Madonie e come si evince dalla foto, a Polizzi Generosa sta lentamente coprendo tetti e auto.