Movida in via Meli, bottiglie e bicchieri abbandonati davanti ai locali: "Succede tutte le sere"

"Tutte le sere in via Meli vengono abbandonati bicchieri di plastica, bottiglie di vetro e rifiuti organici vari (in questo caso fette di limone) davanti alle serrande delle attività commerciali. Alcuni gestori dei locali non si curano proprio di pulire e i rifiuti resteranno lì fino a quando non passerà il servizio di spazzamento della Rap". Lo segnala Fabrizio Sanfilippo, presidente del partito politico Movimento dei Diritti, che invierà una nota alle autorità preposte.