Sos da piazza Sant'Oliva: "Motorini che sfrecciano in area pedonale, vige l'anarchia"

Vi espongo in breve quello che accade oramai da anni a piazza Sant'Oliva al civico 45. Ogni giorno sfrecciano e posteggiano motorini di tutti i generi in un'area pedonale sprovvista di marciapiedi a tutta velocità, fregandosene dei pedoni. Già una signora ci ha rimesso un femore ed un bambino è stato investito, è allucinante quante migliaia di volte si sia chiamata polizia o chi per loro per sentirsi dire: "Veniamo subito". E mai, e dico mai una sola volta si siano palesati realmente. Vige la totale anarchia e siamo stanchi.