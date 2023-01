Monreale, in via Veneziano Natale ed Epifania tra i rifiuti

Sembra inutile ogni segnalazione inoltrata al Comune, alla Polizia Municipale e persino gli esposti presentati ai Carabinieri: in Via Antonio Veneziano, così come in altre parti della Città, compreso l'ingresso di servizio della Casa delle Culture di Via Pietro Novelli, risultano essere sempre invase dai rifiuti e quindi la raccolta differenziata porta a porta, da tempo attiva e egregiamente funzionante, grazie all'opera degli Operatori della "Ecolandia", risulta non essere ottemperata e quindi, di conseguenza, i costi di gestione e le tasse che gravano suoi Cittadini, non calano mai. Eppure, nelle scorse settimane era stata diffusa, per voce dei Quotidiani online locali, la notizia dell'invio, da parte della Città Metropolitana di Palermo, notizia che peraltro circola dal lontano ottobre 2021, di un numero cospicuo di telecamere. Mi sono personalmente più volte rivolto al Sindaco Alberto Arcidiacono, all'Assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde, senza ottenere risultati tangibili.