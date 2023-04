Mondello, dove ognuno posteggia dove vuole

E' proprio così, a Mondello - complice l’assenza di controllo - ognuno posteggia dove vuole. Vuoi posteggiare sul molo con vista mare? Nessun problema. Vuoi posteggiare all’interno della Piazza? Tranquillo, puoi. Vuoi posteggiare sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, nei passaggi per i disabili o nelle soste vietate? È consentito. Non trovi posto in prossimità della Piazza? Non preoccuparti, puoi posteggiare in curva sulle strisce gialle a zig zag…se poi gli autobus non possono svoltare e si blocca il traffico, poco importa! In tutto questo delirio, i parcheggi Galatea e Tolomea sono vuoti… ma si sa, il palermitano odia fare due passi a piedi, è notorio che “camminare fa male” e lui lo sa bene!