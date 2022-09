Il mercatino di viale Francia e il caos del martedì in viale Strasburgo

Questo è in parte ciò che accade il martedi in viale Strasburgo e strade limitrofe. Blocco totale del traffico a causa del mercatino di viale Francia. Si era detto che dopo l'apertura della strada che collega viale Strasburgo con via Nenni, si era detto che sarebbe stato spostato presso la sua origine, il parcheggio di viale Francia. Ad oggi è tutto fermo, il caos è rimasto. Anzi peggio, il nuovo collegamento viene chiuso (assurdo!) il martedi. Noi residenti siamo stanchi. Desideriamo una risposta dal nuovo consiglio comunale.