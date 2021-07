Marciapiede distrutto in piazza Noce: "Già un'anziana è caduta, quando interverrà il Comune?"

Gallery







Dopo diverse segnalazioni agli organi competenti, i condomini dello stabile sito in questa piazza Noce civico 1/E e dopo l’infortunio di una signora anziana a seguito di una caduta a causa del marciapiede dissestato, poi trasferita al pronto soccorso e successivamente sottoposta ad un intervento chirurgico, segnaliamo e denunciamo il disinteresse per il ripristino del marciapiede nonostante lo stesso è transitato da diverse persone, in particolare da genitori con bambini e persone anziane, poiché in quel tratto sono presenti diverse attività commerciali di prima necessità.

Si fa presente che i familiari della signora anziana hanno già sporto denuncia all’autorità giudiziaria. Si segnala inoltre che altri cittadini e condomini hanno dovuto ricorrere a cure mediche senza denunciare l’accaduto considerati i tempi biblici per le cause al Comune. Si precisa inoltre che l’unico intervento da parte del Comune è stato quello di posizionare un cartello stradale impedendo tra l’altro il passaggio dei pedoni. Pertanto, chiediamo con urgenza un intervento al fine di ripristinare il marciapiede in oggetto ed evitare che altri cittadini e condomini si facciano male.