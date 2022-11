Rotonda viale Lazio, ecco come si presenta il marciapiede: pedoni costretti camminare in strada

Ecco come si presenta il marciapiede della rotonda di viale Lazio nei pressi dell'attraversamento. Come si può vedere, i pedoni sono costretti a scendere il marciapiede in un punto estremamente pericoloso in quanto si trova proprio sulla curva, percorsa sempre a velocità elevata dai mezzi.

Inoltre, i fiori e le foglie che formano un tappeto per tutta l'area rendono molto scivoloso il marciapiede. Aspettiamo che qualcuno si faccia seriamente male prima di intervenire?