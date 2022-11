Marciapiede impraticabile lungo la provinciale che porta a Monreale: "Intervenga chi di competenza"

Gallery













Segnalo il fatto che la strada che dalla Rocca conduce a Monreale, che percorro spesso a piedi, ha un marciapiedi, già stretto per sua natura, reso impraticabile da vegetazione, rami di arbusti, piante e cespugli che obbligano il pedone a scendere dal marciapiede e a spostarsi sulla sede stradale dove, nel frattempo, sfrecciano veicoli ad alta velocità in direzione Palermo.

Stamattina mi sono recata alla sede del Comune di Monreale per lamentarmene. Mi hanno consigliato di scrivere una mail al Sindaco ed hanno precisato - come temevo - che la manutenzione del tratto della strada (che presenta la condizione peggiore) che va dalla Rocca fino al belvedere in cui si incontrano una pizzeria e i due cartelli toponomastici che indicano Palermo e Monreale spetta al Comune di Palermo, mentre il tratto seguente a quello di Monreale.

Vorrei sollecitare chi di dovere a provvedere a potare e ad eliminare la vegetazione e soprattutto i cespugli, che rendono il percorso una gincana pericolosa e una vera impresa per chi va a piedi.