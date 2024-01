Noi palermitani onesti rassegnati al degrado e all'incuria

Rilevando preliminarmente come la notizia sarebbe l'aver il Comune predisposto tempestivamente la raccolta dei rifiuti e la potatura delle alberature richieste invano da oltre 2 anni e mezzo, ci si chiede sino a quando il popolo dei palermitani onesti dovrà subire queste continue inadempienze della pubblica amministrazione locale. A parere di chi scrive sarebbe più opportuno dare risultati concreti e non già dilungarsi in proclami sul "faremo" posto che il cittadino onesto esige fatti immediati. Ed ancor più scandaloso è il non dare risposte. All'intelligenza di chi legge le opportune valutazioni. Nella foto la via Pacinotti.