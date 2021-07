Gallery









Alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica risultano spenti da parecchi giorni in Via Alloro all'altezza del civico 42 e in Vicolo Caccamo. Il buio crea molti problemi ai pedoni e i veicoli in transito. È stata già inviata la segnalazione all' AMG ENERGIA. Speriamo in un intervento urgente per riportare le vie in sicurezza.